فلاح بن زايد يهنِّئ ميثاء بنت محمد بكأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت (الاتحاد)

وجه سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، التهنئة إلى فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات، بمناسبة فوز فريقها بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو 2017، وقال سموه «الفوز بالكأس الغالية يعد من أفضل إنجازات فريق الإمارات الذي يحظى بقيادتكم ودعمكم، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، هذا بالإضافة إلى التحليق بالعديد من ألقاب وكؤوس بطولات البولو خلال المواسم السابقة».

وأشاد سموه بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الفرق المشاركة في الكأس، وفريق الإمارات على وجه الخصوص، والذي قدم مستوى متميزاً استحق به الفوز والتتويج. وأعرب سموه عن تفاؤله بمستقبل اللعبة بالدولة في ظل الدعم والرعاية الكريمين اللذين تحظى بهما الرياضة عامة والبولو خاصة من قيادتنا الرشيدة.

وأكد سموه «لعبة البولو في الإمارات تطورت بشكل رائع، وأصبح لها عشاقها من مختلف الجنسيات، وما يثلج صدورنا، ما شاهدناه من حضور جماهيري كبير وبوجود كوكبة من اللاعبين، ما يؤكد مكانة الإمارات في جميع الأحداث الرياضية والسياحية، خصوصاً في فترة الشتاء للأوروبيين، وهذا يسهم في أن تكون الإمارات منطقة جذب سياحي رائعة لكل الجنسيات، هذا بالإضافة إلى وجود نخبة اللاعبين المحترفين الذين أسهموا بدرجة كبيرة في تحفيز أبناء الإمارات من اللاعبين، وحفَّزت الشباب منهم على ممارسة رياضة الملوك، وحتى العديد من فتيات الإمارات وفي مقدمتهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يميزها التناغم بين المهارات واللعب الجماعي وقيادة الخيل بحرفية عالية».

وأوضح سموه «رياضة البولو تحتاج إلى مزيج من قوة التناغم بين المهارات الفردية، واللعب الجماعي، فضلاً عن قدرة الفارس على قيادة الخيل، وهو الأمر الذي وجدناه من خلال قيادة سموها لفريق الإمارات، والتي عززتها بأسلوب متميز على صعيد المهارات الفردية التي قدمتها». وختم قائلاً: «حضور فارسة البولو الفاعل والمميز، والمهارات العالية التي تتمتع بها، يثري البطولات بشكل عام، ويسلط الضوء بصورة كبيرة على منافسات البولو التي تشهدها الإمارات».