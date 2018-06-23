«التانجو» ليس على خطى «الماتادور»!

برونيتسي (أ ف ب)
نفى مصدر في المنتخب الأرجنتيني صحة التقارير التي أشارت إلى أن اللاعبين طالبوا برحيل المدرب خورخي سامباولي، بعد الهزيمة المذلة الخميس ضد كرواتيا صفر-3.
وقال المصدر في بيان أمس إن ما قيل غير صحيح على الإطلاق، كل ما قيل عن اجتماع للاعبين أو أي شيء آخر غير صحيح.
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وذُكر حتى أن خورخي بوروتشاجا، الفائز باللقب العالمي عام 1986 والمدير الفني الحالي للمنتخب، سيستلم مهمة الإشراف على «البيسيليتسي» في مباراة الثلاثاء ضد نيجيريا.
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ومنيت الأرجنتين الخميس بأكبر هزيمة لها في دور المجموعات منذ 1958 حين سقطت 1-6 أمام تشيكوسلوفاكيا، ما جعلها مهددة بالخروج من النهائيات كونها تملك نقطة واحدة من مباراتين، حصلت عليها من تعادلها مع إيسلندا 1-1.