300 عينة نظيفة لـ «الدب»

موسكو (د ب أ)

قال طبيب منتخب روسيا في كأس العالم إن اللاعبين الروس اجتازوا أكثر من 300 اختبار للمنشطات خلال هذا العام، ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» تصريحات لإدوارد بيوجلوف قال فيها: كل العينات جاءت نظيفة. وكانت روسيا في قلب فضائح كبيرة لتعاطي المنشطات في ألعاب القوة والرياضات الشتوية، وباتت وسائل الإعلام الألمانية من بين هؤلاء الذين كانوا يتوقعون بامتداد المشكلة تمتد إلى كرة القدم. واستبعد روسلام كامبولوف، مدافع فريق روبين كازان، من المنتخب الروسي المشارك في المونديال بسبب الإصابة ولكنه في السابق خضع لتحقيق من جانب الاتحاد الدولي حول علاقته بتفشي تعاطي المنشطات في البلاد، وأسقط «الفيفا» القضية في الشهر الماضي بسبب عدم كفاية الأدلة. وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن اللاعبين الروس قطعوا مساحات وأكملوا انطلاقات أكثر من أي فريق مشارك في المونديال حتى الآن. وفاجأ المنتخب الروسي الجميع بالتغلب على المنتخب السعودي 5 - صفر، ثم الفوز على المنتخب المصري 3 - 1 ليحسموا تأهلهم لدور الستة عشر.

وقال بيوجلوف: يجب أن تسأل مدرب المنتخب الإنجليزي، لماذا لا يجري لاعبو المنتخب الإنجليزي كثيراً.

ويلتقي المنتخب الروسي مع منتخب أوروجواي بعد غد في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لتحديد من يتصدرها.