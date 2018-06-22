الحارس الذي يكره الحضري !

أنور إبراهيم (القاهرة)

مازال الحارس الكولومبي المخضرم فريد موندراجون، يحتفظ بالرقم القياسي لأكبر اللاعبين سناً مشاركة في كأس العالم «43 عاماً»، حيث حقق هذا الرقم في مونديال البرازيل 2014، بعدما شارك في إحدى مباريات منتخب بلاده.

ولا يقف في طريق استمرار احتفاظه بهذا اللقب، سوى وجود حارس المرمى عصام الحضري «45 عاماً» ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في مونديال روسيا، والحديث عن احتمال ظهوره في آخر مباراة لـ «الفراعنة» قبل مغادرة البطولة، وهي مباراة السعودية يوم الاثنين المقبل، والتي تعني مشاركته فيها تحطيمه رقم موندراجون.

والمعروف أن الحضري لم يشارك في المباراتين الأوليين أمام أوروجواي وروسيا، واحتمالات الدفع به أمام السعودية كبيرة، كنوع من التكريم له على مسيرته الطويلة الحافلة بالإنجازات والبطولات.

وذكر موقع «جول» العالمي أن موندراجون يتمنى عدم مشاركة الحضري في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، حتي يظل محتفظاً برقمه القياسي.