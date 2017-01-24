10 حكام يديرون منافسات «دولية دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)

أجرت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ظهر أمس، بقاعة العين بمركز دبي التجاري العالمي، قرعة الحكام الذين يديرون المنافسات، في النسخة الـ14، التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل، في قاعات زعبيل 4، 5، 6 الجديدة بمركز دبي التجاري العالمي، كما يقام على هامش البطولة، معرض دبي الدولي للخيل، أحد أبرز المعارض العالمية المختصة بمستلزمات الخيل والفروسية.

حضر المؤتمر الصحفي قصي عبيدالله مدير البطولة، وعصام عبدالله عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وخليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام للخيول العربية، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي والمنسق العام للبطولة، وعدد من أعضاء اللجنة والضيوف.

وقام الحضور بإجراء مراسم القرعة، التي شارك فيها 17 حكماً من 12 دولة لاختيار 10 حكام ووضع حكمين في قائمة الاحتياط، بعدما قام عادل الفلاسي بشرح نظام القرعة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة للبطولة من حقها أن تستبعد أي حكم إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأسفرت القرعة عن اختيار 10 حكام هم الإيطالي فاوست سكانزي، والفرنسي مارك فيري والبرازيلي لويس روك، والهولندي سديس بيكر والروسية ارينا ستلجر والبلجيكي كونراد ديتلر، والألماني نيكولاس جونج والبولندي توماسز تركزينصك، والأميركي تيري هولمز، والإسباني كريستن فالديف يكولون دي شرفجل، وتم سحب حكمين لقائمة الاحتياط هما السويسرية رناتا سكيبلر، والألمانية سليفيا إبراهادت.

وأكد قصي عبيد الله أن النسخة الجديدة سوف تشهد اعتماد بطولتين محليتين جديدتين لدخول الخيول الفائزة بها إلى بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وهي بطولة الفجيرة، وذلك للفائزين بها من المركز الأول إلى المركز الثالث، وبطولة أبوظبي الوطنية التابعة لجمعية الإمارات للخيول العربية للفائزين بالمركزين الأول والثاني، وحرصاً منا على تشجيع المنتج المحلي وزيادته، بالإضافة إلى أن البطولة دائماً ما تضم النخبة، والدليل أن بطولة أبوظبي ضمت 35 خيلاً، في عمر سنة فقط، وأضاف: العدد المشارك من المتوقع أن يكون ما بين 250 إلى 300 خيل، وستكون جميع الفئات موجودة باستثناء فئتي الماراثون والسباق نظراً لأن البطولة تقام في توقيت مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة والخيول تشارك فيه، ولكن اللجنة المنظمة ستفتح باب التسجيل أول فبراير ولمدة 10 أيام فقط للتسجيل في البطولة، فيما فتحت اللجنة المنظمة الباب أمام الشركات للمشاركة في المعرض.

وأوضح أن اللجنة المنظمة العليا ستعقد مؤتمراً صحفياً سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة للكشف عن تفاصيل أكثر عن النسخة الـ14 للبطولة والـ13 للمعرض، خاصة بعد غلق باب التسجيل لتحديد الخيول المشاركة والفئات، ونأمل أن تكون النسخة الجديدة مميزة من جميع جوانبها التنظيمية والفنية.

وقال عصام عبدالله، إن المكانة الرفيعة التي بلغتها بطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تتنافس فيها الخيول العربية الأصيلة لإظهار أصالتها وجمالها ورشاقتها، تجعل المشاركين فيها من نخبة النخبة، كما أن البطولة حققت قفزات عالية وسريعة نحو الريادة والتميز في عروض جمال الخيل، وحققت خلال فترة وجيزة أروع الإنجازات، وحصدت أرفع الألقاب العالمية حتى صارت معياراً للتميز.

ونوه بأن البطولة نالت ثقة المجتمع العالمي لعروض جمال الخيل وأكبر المرابط الوطنية والإقليمية والدولية التي تحرص على المشاركة بأفضل ما لديها من خيول من الأعمار كافة للمنافسة في الأوسمة الرفيعة التي تقدمها البطولة الأغلى عالمياً بجوائزها البالغة أربعة ملايين دولار، وذلك من خلال التزامها أعلى معايير الجودة، وهو ما يجعل اللجنة المنظمة كل عام تبحث عن التميز والرقي في أفضل البطولات لجمال الخيل.