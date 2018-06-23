الجماهير العربية تتوحد

موسكو (الاتحاد)

تشهد الساحة الحمراء في قلب موسكو، منذ انطلاق المونديال توافد أعداد كبيرة من جماهير المنتخبات العربية المشاركة في المونديال.

وازداد العدد بصفة ملحوظة في اليومين الأخيرين، بسبب لعب المنتخب المغربي في استاد لوجنيكي بموسكو مساء الأربعاء الماضي، إضافة إلى مواجهة اليوم المرتقبة بين تونس وبلجيكا.

وتشهد الساحة الحمراء اصطفاف الجماهير العربية خلف تونس لعله يحقق نتيجة أفضل من الثلاثي، وترفرف الأعلام التونسية إلى جانب الأعلام المغربية والمصرية والسعودية في الساحة، إلى جانب أعلام بلدان عربية أخرى، جاء مواطنوها لمتابعة مباريات المونديال، دون أن تشارك منتخباتهم.

وتقع الساحة الحمراء الأكثر شهرة في قلب العاصمة الروسية موسكو، ما يجعلها قبلة الجماهير العربية، وهي ميدان العاصمة ومركزها، وهي على شكل مربع وفي جوانبها الأربعة يقع الكرملين ومتحف الدولة التاريخي الذي يضم بكافة اتجاهاته المراكز الدولية المهمة، إضافة لمراكز الحكومة والتجارة، والتاريخ والدين، ويقع في المربع أيضاً ضريح العديد من الثوار ومفكرين الدولة الروسية منهم مؤسس الاشتراكية لينين.

كانت الساحة في القدم مكاناً لتجمع الحشود للاستماع إلى إعلانات الحكومة وخطابات القياصرة، وكانت تقام فيها الاحتفالات خلال الأعياد الدينية، وتعد الساحة مصدر فخر للجيش الروسي، لكونها مسرحاً لعروض الجيش في أوائل القرن العشرين.