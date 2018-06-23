وديع الجريء لـ «الاتحاد»: الفوز طريقنا للبقاء في المونديال

طارق الغديري (موسكو)

أكد الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الرضا المطلق عن مشاركة المنتخب لن يكون إلا بالفوز على بلجيكا من أجل البقاء في المونديال.

وأضاف: يجب أن نكون موضوعيين وعقلانيين، ونعترف بأن المنتخب الإنجليزي كان أقوى وأفضل من «نسور قرطاج»، وكشف عن أن المدرب نبيل معلول حاول تعديل الأمور قبل بداية الشوط الثاني من مباراة فولجوجراد، في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية بالانتصار، أو على الأقل المحافظة على التعادل.

وقال إن لاعبي المنتخب الإنجليزي ظهروا بمستوى عال وجاهزية مميزة في المباراة، بينما كان أغلب لاعبي تونس بعيدين تماماً عن مستواهم العادي.

وأكد الجريء أن أول 25 دقيقة من مباراة إنجلترا شبيهة بمثيلتها في مباراة البرتغال خلال مايو الماضي التي نزل فيها لاعبو المنتخب التونسي خائفين من المستوى العالي الذي اعتاد منافسوهم اللعب فيه، ولم يستطيعوا أن يلعبوا بمستواهم العادي، إلا بضياع أكثر من نصف شوط كامل.