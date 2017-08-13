11 ذهبية تنتظر الأبطال

لندن (أ ف ب)

تختتم النسخة السادسة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى اليوم في لندن، بتوزيع 11 ذهبية، لا يتوقع أن تزيح الولايات المتحدة عن صدارة ترتيب الميداليات. وجمع المنتخب الأميركي 23 ميدالية حتى الآن، بينها 8 ذهبيات، وهو مجموع رصيد مطارديه في الترتيب كينيا (8)، بولندا (6)، جنوب أفريقيا (5) والصين (4).

ويقام نهائي الوثب العالي إلى جانب سباق 1500 متر، حيث يبحث الكيني اسبيل كيبروب (28 عاماً) عن لقب رابع على التوالي، آخرها في 2015 عندما تجاوز 9 عدائين في آخر 300 متر، وبحال تتويجه سيعادل رقم المغربي هشام الكروج بطل السباق بين 1997 و2003. وفي سباق 5 آلاف متر سيدات، تبحث الإثيوبية الماز ايانا عن ثنائية نادرة بعد تقديمها عرضاً رائعاً في 10 آلف متر.

وتنوي ايانا (25 عاماً)، حاملة لقب 2015، تحقيق الثنائية، بعد موسم اضطرت خلاله للانسحاب في أكثر من مرحلة في الدوري الماسي بسبب الإصابة. وتبدو الكينية هيلين اوبيري (27 عاماً) في مستوى تصاعدي بعد نيلها فضية أولمبياد ريو، ونجحت اوبيري بالفوز في كل سباقاتها في 3 آلاف و5 آلاف متر هذه السنة مع افضل زمنين، وسجلت في لقاء موناكو الأخير خامس اسرع زمن في تاريخ 5 آلاف متر (14:18:37 دقيقة).

وخرجت الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا من نصف نهائي 800 متر في نسخة 2015، لكنها لم تخسر مذ ذاك الوقت، فنالت ذهبية أولمبياد ريو ونزلت أربع مرات تحت حاجز 1:56 دقيقة.