ألمانيا والسويد.. «اختبار العودة»

موسكو (د ب أ)

يلتقي المنتخب الألماني نظيره السويدي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2018، في مباراة تمثل اختباراً مهماً لرد فعل الفريق الألماني حامل اللقب، إثر هزيمته المفاجئة في بداية مشواره بالبطولة، والتي أثارت حالة من الجدل والانتقادات حول أداء الفريق على نطاق واسع.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره السويدي «أحفاد الفايكينج» على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي، بعدما نال المنتخب الألماني صدمة في بداية مشوار الدفاع عن لقب المونديال، بالهزيمة أمام نظيره المكسيكي صفر/‏ 1 يوم الأحد الماضي، وهو ما يتطلع إلى محو آثاره عبر المباراة والعودة للمسار الصحيح.

واعتبر كثيرون، من بينهم عناصر بالمنتخب نفسه، أن أسلوب لعب «المانشافت» بشكل عام تسبب في الهزيمة أمام المكسيك خلال المباراة الأولى، وتمثلت المشكلة بشكل رئيس في غياب التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم التعامل بالشكل المناسب مع الهجمات المرتدة للاعبي المكسيك.

وقال سامي خضيرة لاعب خط وسط المنتخب الألماني: لا نتحدث عن اللاعبين بشكل فردي.. وإذا لعبنا بنفس الأسلوب الذي قدمناه أمام المكسيك، لن يتغير شيء.