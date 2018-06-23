المكسيك وكوريا الجنوبية.. تأكيد الجدارة

نيجني نوفجورود(د ب أ)

كان الفوز المفاجئ للمنتخب المكسيكي على نظيره الألماني حامل اللقب، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة، أحد أبرز مفاجآت الدور الأول بالبطولة المقامة في روسيا، حيث يتطلع المنتخب المكسيكي إلى تأكيد الجدارة عبر مباراته الثانية أمام كوريا الجنوبية، الراغبة في تأكيد جدارتها بتمثيل القارة الآسيوية، خصوصاً أن باقي المنتخبات الآسيوية حققت نتائج إيجابية، خصوصاً اليابان وإيران.

وكان المنتخب المكسيكي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الألماني على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى بالمجموعة السادسة، ويتطلع إلى مواصلة انطلاقته عبر مباراته أمام كوريا الجنوبية على ملعب «روستوف ارينا».

ويأمل المنتخب المكسيكي، الذي يدربه المدير الفني خوان كارلوس أوزوريو، في تحقيق نتيجة إيجابية أخرى أمام نظيره الكوري الجنوبي الذي خسر مباراته الأولى أمام السويد صفر/ 1 يوم الاثنين الماضي.

كذلك يتطلع الفريق المكسيكي إلى محو آثار العقوبة التي فرضت بحقه بسبب سلوك جماهيره خلال مباراة يوم الأحد، حيث رددت الجماهير هتافات عدائية، ليوقع الاتحاد الدولي «فيفا» غرامة على الاتحاد المكسيكي.