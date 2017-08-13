650 لاعباً ولاعبة في مهرجان أبوظبي للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غدا المنافسات الرسمية لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج لعام 2017 في نسخته الـ24، بمشاركة قياسية من حيث عدد اللاعبين والدول، والذي تتجدد انطلاقته تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بفندق دوست ثاني أبوظبي.

وتستمر منافسات المهرجان حتى 23 أغسطس الحالي، وتبلغ قيمة جوائزه النقدية 65 ألف دولار، ويضم أكثر من 650 لاعبا ولاعبة من 57 دولة، استثمارا لرعاية وزارة شؤون الرئاسة ودعم ومتابعة مباشرة من مجلس أبوظبي الرياضي والذي تأتي إقامته ضمن فعاليات (عام الخير2017)، وذلك من خلال تقديم عائد المهرجان المادي من رسوم المشاركة والمساهمات لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

وشهدت مطارات الدولة المختلفة وصول الوفود المشاركة من خارج الدولة، وكان بطل رومانيا لوبوليسكو كونستانتين والمصنف التاسع في بطولة الأساتذة أول الواصلين مساء أمس الأول عبر مطار أبوظبي الدولي، إضافة أبطال الإمارات في مقدمتهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة للشطرنج بطل آسيا وأول العرب، وحامل لقب بطولة الإمارات الفردية لشطرنج الرجال التي اختتمت أمس الأول، والأستاذ الدولي إبراهيم محمد الخوري بطل الإمارات 2013 و2014، وسعيد إسحاق بطل فردي الرجال 2016.