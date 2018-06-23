الصحف الكرواتية: «زلزال المونديال»

بلجراد (د ب أ)

احتفلت الصحف والبوابات الإلكترونية الكرواتية بتأهل منتخب بلادها لدور الـ16 لبطولة كأس العالم، عقب فوزه الكبير 3/‏ صفر على نظيره الأرجنتيني، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بالمونديال.

وكتبت صحيفة «24 ساتا» اليومية: وداعاً ليو ميسي! كرواتيا تحطم الأرجنتين إلى أجزاء. تلاعبنا بالأرجنتينيين وينبغي عليهم أن يشعروا بالسعادة لتسجيلنا ثلاثة أهداف فقط في شباكهم.

من جانبها، عنونت صحيفة «يوتارني ليست» الكرواتية: سحر كرواتيا المتوهجة لن يمحى من الذاكرة لعدة أعوام. وأشارت الصحيفة: كرواتيا تصعد للدور الثاني لكأس العالم بعد غياب 20 عاماً.. أطاحت بالمنتخب الأرجنتيني بطل العالم السابق وبنجمها الكبير ليونيل ميسي، ووصفت الانتصار بأنه زلزال هز البطولة.

وأضافت: كان هذا أحد أعظم انتصاراتنا الكروية في البطولات الكبرى.. إنه إنجاز تاريخي.

في المقابل، قالت صحيفة «فيسيرنيي ليست»: جعلنا ميسي يصاب بالهلع.

أما بوابة «إنديكس إتش آر» الإخبارية فكتبت: كرواتيا أسقطت الأرجنتين.. الانتصار الأعظم لكرواتيا في العشرين عاما الأخيرة.