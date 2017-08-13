سباق دولي للدراجات بمناسبة «عام زايد»

الشارقة (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار تنظيم سباق زايد الدولي، ودعوة نجوم اللعبة من العرب وآسيا للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي سيكون بمثابة احتفالية تتناسب مع الاسم الغالي على قلوبنا، وذلك تقديراً وتثميناً لمكانة الوالد المؤسس في قلوب أبناء الإمارات، وكل من يعيش على أرضها الطيبة ومشاركة في مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان 2018 عام زايد.

وأكد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أن مبادرة 2018 عام زايد، تأتي متناغمة مع ما يكنه شعب الإمارات والشعوب العربية من حب واعتزاز للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واعتزاز الجميع بما قدمه ودوره العظيم في بناء دولة الإمارات، وحكمته ومبادراته الرائدة من أجل شعبه وشعوب العالم وإرساء مبادئ الخير والإنسانية.

وقال الشعفار إن مجلس إدارة الاتحاد سيبذل قصارى جهده مع أسرة دراجات الإمارات من أجل خروج السباق في أزهى صورة، ليكون حدثاً متميزاً، ودعوة نجوم الدراجات في الإمارات ودول الخليج والدول العربية وآسيا للمشاركة بالسباق، وتشكيل لجنة للإعداد لهذا الحدث الرياضي الكبير، كما تقرر إطلاق شعار «عام زايد» على جميع البطولات والسباقات التي ينظمها الاتحاد هذا الموسم.

وأكد أحمد محمد الحوري نائب رئيس الاتحاد، حرصنا في اتحاد الدراجات على تنظيم سباق يحمل اسم زايد الخير، هو أقل ما يمكن أن نقدمه تجاه قائد مسيرة الحب والعطاء والنماء والإنسانية والاستقرار وصاحب المبادرات الإنسانية.