سالم عبدالرحمن يحرز لقب الإمارات لشطرنج الرجال

الشارقة (الاتحاد)

توج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب بطولة الإمارات الفردية لشطرنج الرجال، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مسجلا 6.5 نقطة بفارق نقطة ونصف عن زميله عمر نعمان لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة.

وجاء في المركز الثالث عثمان موسى لاعب نادي دبي للشطرنج، برصيد 4.5 نقطة متساويا مع جاسم الحوار لاعب الشارقة وأستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق إلا أن كسر التعادل حسم نفس الترتيب.

وأقام اتحاد الشطرنج حفل ختام للبطولة أمس الأول عقب انتهاء الجولة الأخيرة، حضره خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد ووهيب الزرعوني عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعدد من ممثلي وأعضاء الأندية وأولياء الأمور.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتم عرض فيلم عن أحداث البطولة في الجولات السابقة، وبعدها قام حسين خلفان الشامسي بتكريم خالد المدفع، وتسليمه درع الاتحاد، كما تم تكريم نادي الشارقة للشطرنج تقديرا لما يقدمه في خدمة اللعبة، وتكريم وثيقة الولاء والانتماء، ثم قامت اللجنة المنظمة بتكريم الفائزين بالمركز الأول في كل مسابقة للرجال والمراحل السنية.