الإمارات يكسب ديزرت بالم مرتين في 48 ساعة

دبي (الاتحاد)

كرر فريق الإمارات بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، الفوز على ديزرت بالم 11-6، في اليوم الثاني لبطولة كأس ماكلارين للبولو، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية والمقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور، والتي يشارك فيها 7 فرق، فيما نجح فريق بن دري في تحقيق الفوز على زيدان السعودي 12-6.

أما عن تفاصيل مباراة القمة بين الإمارات وديزرت بالم والتي أجلتها اللجنة المنظمة لمدة يوم بعدما صعد الفريقان إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بغنتوت، فقد شارك علي المري بدلاً من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في صفوف الإمارات، وكان البداية لمصلحة ديزرت بالم، ويرد الإمارات بكل قوة وبتسجيل 3 أهداف، وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات 3-1.

ويشهد الشوط الثاني تسجيل 3 أهداف، حيث نجح فريق الإمارات في تسجيل الهدفين الرابع والخامس عن طريق ماتياس، ويرد ديزرت بالهدف الثاني، وينتهي الشوط بتقدم الإمارات 5-2، وفي الشوط الثالث يسجل كل منهما هدفين لتصبح النتيجة 7-4، ويسيطر فريق الإمارات على الشوط الرابع، ويسجل هدفين ويرفع النتيجة إلى 9-4، دون أن يرد ديزرت، ولم يتغير الشوط الخامس، حيث واصل الإمارات التحليق بالمباراة بعدما سجل هدفين، وكان رد ديزرت ضعيفاً بتسجيل هدفين، ولم يسعفه الوقت للتعديل لتنتهي المباراة 11-6 للإمارات التي ضرب ديزرت مرتين في 48 ساعة.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق بن دري في العودة على حساب زيدان السعودي بعدما أخفق كلاهما في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخرجا من الدور الأول، ويبدو أن بن دري تعلم الدرس، وخطف المباراة مبكراً بعدما تقدم 2-1 في الشوط الأول، وواصل تفوقه في المباراة ورفع النتيجة إلى 5-2 في الشوط الثاني، وظهر عمرو زيدان ورفاقه في مستوى أقل من المتوقع، ورغم محاولات العودة، وتسجيل هدفين، فإن بن دري رد هو الآخر بهدفين ورفع النتيجة إلى 7-4، وحسم بن دري النتيجة مبكراً بعدما رفع نسبة الأهداف إلى 9 مقابل 5 أهداف لمنافسه في الشوط الرابع، ولم يأت الشوط الخامس بجديد سوى زيادة الأهداف عن طريق بن دري الذي سجل 3 أهداف متتالية، ورد زيدان بهدف واحد لتنتهي المباراة بفوز بن دري 12-6. من جانبه، أعرب علي المري لاعب فريق الإمارات عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه في بداية مشواره بالبطولة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي منحته الفرصة للمشاركة مع الفريق، وقال «فريقنا كان منسجماً، وأدى مباراة كبيرة وتسيد المباراة بعد الهدف الافتتاحي لفريق ديزرت بالم، وكأس ماكلارين الفضي من البطولات التي تزخر بالعديد من النجوم العالميين بسبب التصنيف العالي للاعبين».

وأكد طارق راشد الحبتور نجم فريق بن دري، أن فريقه فرض أسلوب لعبه على منافسه فريق زيدان رغم قوته، وقال «المباراة كانت رائعة رغم الأخطاء التي بدرت من الفريقين بسبب التوتر في بعض فتراتها، ومتفائل بتأهل فريقي للدور النهائي لأنه من أكثر الفرق تجانساً».