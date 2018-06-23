زلاتكو: بطء الدفاع !



تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018 نيجني نوفجورود (د ب أ) كشف زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، عن سر الفوز الكبير الذي حققه فريقه 3 /‏‏ صفر على نظيره الأرجنتيني. قال داليتش عقب المباراة: كنا نعلم أن ثلاثي خط دفاع منتخب الأرجنتين يعاني البطء، ويشعر لاعبوه ببعض الارتباك عندما يتعرضون للضغط. أضاف المدرب الكرواتي: بصراحة، لم أكن أتوقع قبل البطولة تأهلنا للدور الثاني بعد خوض مباراتين فقط بالدور الأول. شدد داليتش على أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه يعود للمستوى المذهل الذي قدمه لاعبوه، وليس بسبب سوء أداء نجوم منتخب الأرجنتين، وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي. أكد داليتش: الأرجنتين خسرت المباراة لأننا كنا ممتازين، وليس بسبب ارتباك لاعبيها.