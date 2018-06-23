زلاتكو: بطء الدفاع !

نيجني نوفجورود (د ب أ)
كشف زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، عن سر الفوز الكبير الذي حققه فريقه 3 / صفر على نظيره الأرجنتيني.
قال داليتش عقب المباراة: كنا نعلم أن ثلاثي خط دفاع منتخب الأرجنتين يعاني البطء، ويشعر لاعبوه ببعض الارتباك عندما يتعرضون للضغط.
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شدد داليتش على أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه يعود للمستوى المذهل الذي قدمه لاعبوه، وليس بسبب سوء أداء نجوم منتخب الأرجنتين، وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي.
أكد داليتش: الأرجنتين خسرت المباراة لأننا كنا ممتازين، وليس بسبب ارتباك لاعبيها.