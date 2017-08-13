يوفنتوس ولاتسيو.. «سوبر» الأحلام والتحدي

روما (د ب أ)

يتطلع يوفنتوس إلى مواصلة مسيرته الرائعة في حصد الألقاب عندما يلتقي لاتسيو الليلة في مباراة كأس السوبر الإيطالي على الاستاد الأولمبي في العاصمة روما.

وفي المقابل، يسعى لاتسيو إلى التصدي لأحلام السيدة العجوز واستغلال مسيرته الرائعة في فترة الإعداد للموسم الحالي لكسر هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة.

وقدم لاتسيو مسيرة أفضل وتتسم بالتركيز أكثر من نظيرتها لدى يوفنتوس في الاستعداد للموسم الحالي، ويأمل في ترجمة هذه المسيرة إلى لقب مهم في بداية الموسم.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي بإنجاز تاريخي حيث أصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري الإيطالي ستة مواسم متتالية، كما أصبح أول فريق يتوج بثنائية الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، وذلك بعد الفوز على لاتسيو 2 - صفر في المباراة النهائية للكأس.