  • الأحد 21 ذي القعدة 1438هـ - 13 أغسطس 2017م

رابع لقاء يجمع الفريقين في البطولة الإيطالية

يوفنتوس ولاتسيو.. «سوبر» الأحلام والتحدي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017

روما (د ب أ)

يتطلع يوفنتوس إلى مواصلة مسيرته الرائعة في حصد الألقاب عندما يلتقي لاتسيو الليلة في مباراة كأس السوبر الإيطالي على الاستاد الأولمبي في العاصمة روما.

وفي المقابل، يسعى لاتسيو إلى التصدي لأحلام السيدة العجوز واستغلال مسيرته الرائعة في فترة الإعداد للموسم الحالي لكسر هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة.

وقدم لاتسيو مسيرة أفضل وتتسم بالتركيز أكثر من نظيرتها لدى يوفنتوس في الاستعداد للموسم الحالي، ويأمل في ترجمة هذه المسيرة إلى لقب مهم في بداية الموسم.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي بإنجاز تاريخي حيث أصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري الإيطالي ستة مواسم متتالية، كما أصبح أول فريق يتوج بثنائية الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، وذلك بعد الفوز على لاتسيو 2 - صفر في المباراة النهائية للكأس.

والآن، يأمل لاتسيو في الثأر لهذه الهزيمة وتحسين سجل نتائجه في مواجهة يوفنتوس. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 