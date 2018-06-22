«خط الزمن» يجهز «الأخضر» للقاء الاثنين

سان بطرسبرج (الاتحاد)

يعقد الدكتور فهد العندس الأخصائي النفسي والأستاذ الجامعي في جامعة الخرج اليوم، اجتماعاً مع اللاعبين بمقر إقامة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في سانت بطرسبرج، وتأتي هذه الخطوة لانتشال اللاعبين من الحالة النفسية السيئة بعد خسارتي روسيا والأوروجواي، ومحاولة تجهيزهم لمباراة مصر لكي يظهروا بأفضل صورة ممكنة.

ويعد الدكتور فهد العندس من أبرز المعالجين المتخصصين بطريقة المعالجة بخط الزمن، ويعتبر هذه العلم الذي طوره الكثير من العلماء والباحثين سبل علاج المشاكل النفسية التي تراود بعض الناس، ليتمكنوا من إيجاد حلول ونظريات وعلاجات تساعد في حل المشاكل.

وتعد تقنية «علاج خط الزمن»، إحدى الوسائل المتطورة التي تمّ تجريبها وتطويرها إلى أن تمّ تشكيل تقنية كاملة ومثالية ناجحة، وهي تعتمد أساساً على الدخول إلى العالم الداخليّ للفرد المعالج، وإحداث سلام وتصالح داخلي هادئ مع النفس والذات ومع الآخرين، ومساعدة المريض في التخلص من كل المشاعر السلبية الهادمة والسيئة التي يشعر بها.

وتولدت الطريقة الجديدة بعد أبحاث ودراسات تم إجراؤها عبر «جمعية السكتة الدماغية» بإشراف من الطبيب «بورنستين»، والتي توصلت إلى أنّ السبب الأساسي للسكتات والجلطات الدماغية يعود إلى «التغييرات المفاجئة في الجسم»، والمشاعر السلبية التي تسيطر على الإنسان، ولذلك حاولوا أن يجدوا حلاً للتخلص من المشاعر السلبية التي تدمر الإنسان وتؤدي لهلاكه.

وتنسب هذه النظرية إلى العالم «تاد جيمس» والذي يعتبر أحد أفضل المعالجين النفسيين في العالم، وهذه النظرية هي تقنية ووسيلة سريعة ومثالية لعلاج المشاعر السلبية التي تراود المريض، من خلال تقنيات تهدف إلى تغيير طريقة تفكير المريض ورد فعله وسلوكه غير المرغوب وتغيير الحالة النفسية له، من خلال تخليصه من مشاعره السلبية الناتجة عن سلوكياته الخاطئة، مما يزيد من المشاعر الإيجابية لديه. وتتطلب هذه التقنية أن يتعرف المريض المعالج على المشاعر السلبية التي تصيبه كالخوف، أو الحزن والاكتئاب، أو التوتر، أو حتى التشاؤم، وملاحظة العبارات وردود الفعل التي يقوم بها للتعبير عن هذه المشاعر، وبرمجة العقل على التخلص من استخدام هذه العبارات السلبية، وتغيير ردود الفعل السلبية عند الشعور بنفس المشاعر.

علي الجانب الآخر، واصل المنتخب السعودي تدريباته بمقر إقامته في مدينة سان بطرسبرج، وذلك استعدادًا لمباراته الأخيرة أمام مصر. وبدأت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملاعب التدريب بنادي زينت بالجري الخفيف حول الملعب، بعدها قسّم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب الأوروجواي، حيث خصصت لهم تمارين استشفائية برفقة المعد البدني، فيما ضمت الثانية بقية اللاعبين.

على صعيد متصل، لم يشارك الثنائي أسامة هوساوي وتيسير الجاسم في الحصة التدريبية، لتواجدهما في أحد مراكز الأشعة المتخصصة لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، لشعور الأول بآلام في أسفل الظهر، فيما يشعر الجاسم بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وتحسم نتائج الأشعة التي تظهر غدًا مصير الثنائي.