«القمر السماوي» يسطع في برايتون بـ «ثنائية»

لندن (د ب أ)

هز سيرجيو أجويرو الشباك بهدوء، وأحرز لويس دنك هدفاً بالخطأ في مرماه، ليسقط برايتون آند هوف البيون في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهزيمته 2 - صفر أمام مانشستر سيتي الذي حقق الفوز في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد عودته لدوري الأضواء في إنجلترا للمرة الأولى في 34 عاماً، أمضى برايتون أغلب اللقاء متراجعاً، واقتنع بترك الاستحواذ لسيتي، وصنع جداراً دفاعياً محكماً في وسط ملعبه.

وألغى الحكم هدفين لجابرييل جيسوس مهاجم سيتي بسبب لمسة يد وتسلل، وواجه فريق المدرب بيب جوارديولا صعوبات في اختراق دفاع برايتون، حتى سجل أجويرو من تمريرة لديفيد سيلفا في الدقيقة 70.

وبعد خمس دقائق أخرى، وضع دنك مدافع برايتون الكرة برأسه في مرمى فريقه مع محاولته إبعادها تحت ضغط من جيسوس، وافتقر الفريق صاحب الأرض للقوة اللازمة للعودة للمباراة.

واستهل فريق تشيلسي حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة من بيرنلي 2/‏‏ 3، والتي شهدت أيضاً سقوط ليفربول في فخ التعادل 3/‏‏ 3 أمام مضيفه واتفورد.