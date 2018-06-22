كوبر يغازل «الفراعنة» بتخفيض مطالبه المادية

موسكو (الاتحاد)

شهدت الساعات الماضية، مفاجأة كبيرة في معسكر المنتخب المصري على هامش استعداده لمواجهة نظيره السعودي، وتتعلق المفاجأة بموقف المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، وإمكانية استمراره في منصبه وتجديد تعاقده لمدة 4 سنوات جديدة بعد انتهاء مباريات المونديال، من أجل تجديد التعاقد والبقاء مع الفريق.

وخلال الساعات الماضية، تغيرت الأمور كثيراً بعد الجلسة التي عقدها هاني أبو ريدة مع هيكتور كوبر، في معسكر الفراعنة بمدينة جروزني، حيث عبر المدرب الأرجنتيني، عن رغبته في البقاء على رأس الجهاز الفني لعدة سنوات مقبلة، بسبب شعوره بالراحة مع الفريق، وأبدى موافقته على عقد جلسة أخرى عقب المونديال للتفاوض، مؤكداً استعداده لتخفيض طلباته المالية للاستمرار على رأس الجهاز الفني.

كوبر في وقت سابق وقبل بداية تحضيرات الفراعنة لمونديال روسيا، طلب من الاتحاد المصري عن طريق محاميه الحصول على مقابل مادي ضخم نظير التجديد والبقاء، وهو ما رفضه أبو ريدة الذي قرر حينها تجميد مفاوضات التجديد والاستقرار على عدم التجديد مع المدرب.

أبو ريدة أكد لكوبر في الجلسة الخاصة، أنه يرحب باستمراره بعدما اقتنع بتعديل شروطه المالية نظير الاستمرار، ولكن عليه أولا أن يقود المنتخب للفوز على نظيره السعودي وتعويض خسارتي الفريق لمباراتي أوروجواي وروسيا والخروج مبكراً من المونديال الروسي.