كينيا: مصرع 11 على خلفية الانتخابات



تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 نيروبي (أ ف ب) قتل 11 شخصاً على الأقل في كينيا منذ أعلنت مساء الجمعة إعادة انتخاب الرئيس اوهورو كينياتا، فيما تبنت المعارضة خطاباً أكثر تشدداً، مؤكدة أنها ستواصل رفض هذه النتيجة. فمنذ مساء الجمعة وإعلان اللجنة الانتخابية إعادة انتخاب كينياتا (55 عاماً)، قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم طفلة في التاسعة في غرب البلاد وفي مدن الصفيح بنيروبي التي تشكل معقلاً للمعارضة. وبادر التحالف المعارض الذي سبق أن وصف إعادة انتخاب كينياتا بأنها «مهزلة»، إلى تصعيد خطابه. وقال أحد مسؤوليه جونسون موتاما «لن نرضخ للترهيب، لن نستسلم». ومن دون أن يقدم أي دليل، اتهم موتاما الشرطة بقتل «أكثر من مئة كيني بينهم عشرة أطفال». واندلعت ليل الجمعة السبت أعمال نهب وشغب في كيبيرا ومدن صفيح في نيروبي وكيسومو. وفي خطاب إلى الأمة بعد إعلان اللجنة الانتخابية فوزه الجمعة، أكد كينياتا الذي حصل على 54,27 بالمئة من الأصوات، مد اليد إلى خصمه رايلا اودينجا الذي حصد 44,74 بالمئة من الأصوات، ودعا إلى السلام. وجرت الانتخابات الثلاثاء الماضي بهدوء وتوجه الكينيون إلى مراكز التصويت بإعداد كبيرة. لكن الأجواء بدأ يسودها التوتر مع اتهام المعارضة للسلطة بالتزوير.