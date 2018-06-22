زلاتكو مغرداً: شكراً الإمارات

رضا سليم (دبي)

غرد زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، ومدرب العين السابق، على حسابه بمواقع التواصل «تويتر» وكتب: شكراً الإمارات، وأرفق التغريدة بصورة برج خليفة الذي تزين بعلم بلاده، وذلك عقب الانتصار الذي حققه الكروات على منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة ليلة أمس الأول والتأهل إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم.

وخطف الكرواتي زلاتكو الأضواء بلمسة الوفاء التي تنم عن علاقة متينة تجمعه بالدولة، التي قضى فيها سنوات طويلة تحديداً مع العين الذي حقق معه إنجازات مختلفة، وقاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يرحل، لكنه بقي على علاقة وطيدة دائماً مع الجماهير الإماراتية والعيناوية تحديداً، وكان اللافت في تغريدته أنها الأولى له خلال منافسات المونديال، والتي تجاوز فيها الأمور الأخرى كافة، وتوجه مباشرة لشكر الإمارات، في بادرة مميزة منه بعدما شاركته في الفوز بصورة معبرة، خطفت الأضواء في ساحة برج خليفة.

وهنأ عدد كبير من جماهير الكرة الإماراتية المدرب على الإنجاز الذي حققه مع منتخب بلاده، خاصة جماهير العين التي لم تنس الإنجازات التي حققها مع الفريق.

ويعتبر زلاتكو من المدربين الذين مروا على الكرة الإماراتية وترك فيها بصمته، من خلال الشخصية المتوازنة والعلاقة الدافئة مع اللاعبين، حيث بقي يحظى بالاحترام رغم رحيله، وسبق أن عبرت العديد من الجماهير عن مساندتها للمدرب خلال خوضه نهائيات كأس العالم، وسبق لها أيضاً مساندته، حينما قاد كرواتيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى النهائيات، وتتابع مسيرته عن كثب، وتتمنى له التوفيق، وأن يمضي قدماً نحو أبعد نقطة ممكنة في الحدث العالمي.

يذكر أن زلاتكو ترك بصمة مع الزعيم العيناوي على مدار 3 سنوات، وحقق العديد من البطولات، على مدار 1056 يوماً قضاها في حضرة الزعيم، وخاض خلالها 136 مباراة في عدد من المسابقات، حيث أكمل بطولة الدوري في موسمه الأول «2013/‏‏‏2014»، وحصل على لقب كأس رئيس الدولة، ووصل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، قبل أن يخرج على يد الهلال السعودي.

وفي الموسم الثاني «2014/‏‏‏2015»، حصل على لقب الدوري للمرة الثانية عشرة في تاريخ نادي العين، ولكنه خسر لقب كأس السوبر أمام الأهلي، وخرج من دور الثمانية في مسابقة الكأس أمام النصر، كما تأهل عن مجموعته في دوري أبطال آسيا، ولكنه خرج من دور الـ 16 أمام الأهلي.

أما الموسم الثالث «2015/‏‏‏2016»، فحقق خلاله زلاتكو لقب كأس السوبر بالفوز على النصر 4/‏‏‏2، واكتفى بالمركز الثاني في بطولة الدوري، وخسر المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة بركلات الترجيح أمام الجزيرة، كما وصل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا، ولكنه خسر اللقب أمام تشونبوك الكوري.

وفي الموسم الأخير «2016/‏‏‏2017»، خرج العين من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة بعد الخسارة أمام النصر بهدف نظيف، كما تراجعت حظوظه في بطولة الدوري بعد أن ابتعد عن المتصدر فريق الجزيرة بفارق 7 نقاط، وتقدم زلاتكو باستقالته بعد خسارة الفريق أمام الجزيرة في المباراة المؤجلة بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وهي الخسارة التي قلصت حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.