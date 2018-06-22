طاقمنا المونديالي نجم السوشيال ميديا

معتصم عبدالله (دبي)

تفاعل المغردون في الدولة بصورة إيجابية كبيرة مع الأداء المميز لطاقمنا المونديالي الذي قاده الحكم محمد عبدالله حسن، ومساعداه محمد يوسف وحسن المهري، بعد إدارتهم الناجحة لمباراة فرنسا والبيرو، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثالثة أمس الأول على ملعب إيكاترينبرج في كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن تطال إشادة المغردين وتعليقاتهم الإيجابية الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين السابق، والذي قاد منتخب بلاده للفوز على الأرجنتين 3-0 والتأهل لدور الستة عشر للمرة الأولى منذ ملحمة الجيل الذهبي الكرواتي في مونديال فرنسا 1998.

وتوزعت الإشادات على طاقم تحكيم الإمارات المونديالي بعد مباراته الأولى، والتي شهدت فوز فرنسا على البيرو بهدف كيليان مبابي وتأهله للدور الثاني على أغلب الحسابات الرسمية للمسؤولين وجماهير الكرة الإماراتية، وقال محمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة في تغريدة على حسابه في تويتر: «فخورون بأداء طاقمنا المونديالي ونجاح مهمته الأولى في المونديال». من جانبه، ذكر الدولي السابق علي حمد أن وجود طاقم تحكيم إماراتي في روسيا 2018 بقيادة محمد عبدالله أشبه بحلم شخصي تحقق، وأضاف في تغريدته على حسابه: «مبروك لكل من سعى وخطط واجتهد لدعمهم، شكراً للموندياليين الذين اجتهدوا وثابروا وكانوا عن الوعد والعهد، أنا فخور بكم وكل الإمارات».

ولم تقتصر تغريدات الإشادة بأداء طاقم التحكيم الإماراتي في المونديال على المسؤولين والإداريين، حيث غرد ماجد حسن لاعب منتخبنا الوطني ونجم وسط شباب الأهلي دبي، قائلاً: «الحمد لله على توفيقك، شكراً للحكم الدولي محمد عبدالله والطاقم المساعد على الأداء المثالي، فخر الوطن»، ولم يغفل ماجد إرفاق صورة للحكم محمد عبدالله من مباراة أمس الأول مع التغريدة التي وجدت تفاعلاً واسعاً من متابعي حسابه الرسمي.