جماهير تكره الانتظار!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف المدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا، لاعب وستهام الإنجليزي، أن فرصة منتخب «التانجو» باتت ضعيفة ومرهونة بأقدام آخرين بعد الخسارة المذلة صفر/3 من منتخب كرواتيا الرهيب في الجولة الثانية للدور الأول لمونديال روسيا. وتنبأ زاباليتا باحتمال عدم ارتداء النجم ليونيل ميسي قميص المنتخب مجدداً إذا فشل في إكمال مشوار البطولة، إلا أذا حدثت معجزة خلال المباراة الثالثة في المجموعة والتي سيواجه فيها المنتخب الأرجنتيني منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء القادم. وكان زاباليتا الذي اعتزل اللعب الدولي منذ عام 2016، قد وجهت إليه الدعوة من شبكة «بي بي سي» للتعليق على مباراة الأرجنتين وكرواتيا، وأجاب بالنفي على سؤال بشأن ما إذا كان ميسي سيستمر في تلبية نداء منتخب بلاده، لو خرج الفريق مبكراً من مونديال روسيا.

وقال: الأرجنتينيون في حالة غضب عارمة الآن، لأنهم كانوا ينتظرون الكثير من نجومهم في هذه البطولة، وبوجه خاص من ليونيل ميسي، ولأن هذه الجماهير لم تعد تطيق الانتظار أربع سنوات أخرى. وأضاف: أنا حزين جداً من أجل ميسي قبل أن يتنبأ بمستقبل «البرغوث» مع التانجو الأرجنتيني، ويقول: مونديال روسيا كان فرصته الأخيرة لإحراز بطولة كأس العالم لمنتخب بلاده، ولهذا فإنني لن أفاجأ إذا ما رأيته يعلن اعتزاله اللعب الدولي إذا خرج من البطولة هذا العام، وهو احتمال وارد جداً. وأضاف زاباليتا: سيكون ميسي في حالة إحباط وخيبة أمل كبيرة، خاصة أن الجماهير الأرجنتينية كانت تنتظر منه الكثير، بعد أن فشل من قبل ثلاث مرات في ثلاث نهائيات بطولات كبرى «مونديال البرازيل 2014 أمام ألمانيا وبطولة كوبا أميركا مرتان أمام منتخب تشيلي». وتابع زاباليتا قائلاً: في مونديال 2022 سيكون ميسي قد بلغ الخامسة والثلاثين متقدماً في السن بفارق عامين على دييجو مارادونا «33 عاماً» عندما شارك لآخر مرة مع منتخب بلاده في مونديال أميركا عام 1994.

كما توقع زاباليتا استقبالاً شديد الغضب للاعبي الأرجنتين حال عودتهم إلى البلاد، إذا ما خرج الفريق مبكراً من البطولة.