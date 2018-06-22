حمدان الكمالي: علامات استفهام حول أداء السعودية ومصر!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرى النجم الدولي حمدان الكمالي لاعب الوحدة أن مونديال روسيا لم يقدم وجبة فنية دسمة حتى الآن للمشاهد، حيث غلب الطابع التكتيكي على أداء جميع المنتخبات المشاركة، وهو ما ساهم في عدم ظهور المنتخبات الكبيرة بالشكل المنتظر، مشيرا إلى أن خسارة ألمانيا في الجولة الأولى أو الأرجنتين في الجولة الثانية لن تكون آخر المفاجآت، بل سيكون هناك الكثير منها في المباريات المقبلة.

وأكد الكمالي أنه يستمتع بمشاهدة المباريات حيث يقضي إجازته في أميركا ويواظب على أداء التدريبات بشكل جيد، حتى يكون في حالة بدنية جيدة مع بداية الإعداد للموسم الجديد، الذي يحفل بتحديات كبيرة على صعيد النادي أو المنتخب الوطني الذي يأمل أن يكون ضمن صفوفه في أمم آسيا 2019 التي تستضيفها الدولة.

ويقول الكمالي: المونديال ضعيف فنيا لكنه قوي جدا تكتيكيا لذلك لم نشهد المنتخبات القوية في افضل حالاتها، باستثناء مباراتي المكسيك وألمانيا، وإسبانيا والبرتغال، اللذين أعتبرهما من أفضل المباريات من الناحية الفنية، وبدرجة أقل مباراة البرتغال والمغرب التي اعتبرها من المباريات الجميلة.

وعن خروج 3 من 4 منتخبات عربية وخيبة الأمل الكبيرة في المونديال قال الكمالي:» تونس قدمت مستوى مميز أمام انجلترا، والمغرب كان الأفضل في مباراتيه وبشكل خاص أمام البرتغال حيث صنع فرصا أكثر من منافسه لكن التوفيق لم يكن حاضرا، وأعتقد أن تونس والمغرب كان لهما ثقل في البطولة بغض النظر عن النتائج أو الخروج المبكر للمغرب الذي اعتبره أفضل العرب في روسيا رغم خروجه، لكن علامة الاستفهام الكبيرة هو الأخضر السعودي ونظيره المصري، كنا نتمنى أن يقدما وجها غير الذي ظهرا عليه، وأن يعبر أحدهما إلى الدور الثاني، لكن هذا هو حال كرة القدم فعندما تكون بعيدا عن مستواك لا يمكن أن تقدم الكثير.