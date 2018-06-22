النساء يسيطرن على مدرجات لعبة الرجال!

محمد حامد (دبي)

لماذا المونديال تحديداً أكثر جذباً للنساء؟ ولماذا لا نشاهدهن بهذه الأعداد الكبيرة في مدرجات البريميرليج ودوري الأبطال وكافة البطولات الكروية المحلية والقارية؟ سؤال مشروع، ويكتسب مزيداً من المشروعية تزامناً مع مباريات كأس العالم، حيث يشهد المونديال ارتفاعاً ملحوظاً لظاهرة وجود النساء في المدرجات، ويبدو أن للأمر علاقة بدعم منتخب الوطن الذي يفوق في أهميته الانتماء للنادي، مما يعني أن لمساندة المنتخب الوطني صورة رمزية تتجاوز الارتباط بكرة القدم، وصولاً إلى عاطفة حب الوطن، فيما يتعلق الوقوف خلف الأندية بالشغف الكروي في المقام الأول، وفي هذا الجانب يتفوق الرجال في شغفهم الكروي، فيما تسجل النساء حضوراً لافتاً في مباريات المنتخبات.

الظاهرة تجذب الأنظار بقوة في مونديال روسيا، فالحضور النسائي أكبر من أن يتم تجاهله، خاصة أن كرة القدم لعبة الرجال بامتياز شغفاً وممارسة وحضوراً جماهيرياً، وعن ذلك تقول آنا وهي روسية: «قررت الذهاب إلى كثير من مباريات كأس العالم، على الرغم من أنني لم يسبق لي حضور أي مباراة في بطولة الدوري الروسي، الأمر يبدو لي مختلفاً كلياً، فالأجواء في مباريات كأس العالم أكثر جاذبية ومتعة، وتتوفر لنا درجة عالية من الأمن والاستمتاع بكل دقيقة، أعتقد أن كأس العالم يلهم كل نساء العال لحب كرة القدم، ولكن لن يكون لذلك تأثير في جذبهن إلى مدرجات مباريات الأندية».

ووفقاً لصحيفة «الجارديان» تقول إيلينا وهي مشجعة روسية:«أطفالي يعشقون كرة القدم، وأنا كذلك، وهذه هي الفرصة الحقيقية لكي نشاهد المباريات من المدرجات في تجربة مثيرة لا تتكرر كثيراً، كما أن وجود عدد كبير من جماهير المنتخبات المختلفة يجعل الأجواء أكثر إثارة ومتعة، إنها تجربة لا تنسى بالطبع، لا يوجد جمهور يمارس أعمال الشغب على طريقة مباريات الأندية، وهو ما يجعل النساء يتفاعلن مع مباريات المونديال بطريقة مختلفة».

وتضيف إلينا بوبوفا:«مباريات كرة القدم في روسيا على مستوى الأندية هي شغف الرجال، يتجمعون معاً ويستمتعون بطريقتهم الخاصة، وفي نهاية المطاف قد تنتهي المباريات بأعمال عنف وشغب، ما يجعلها لعبة رجالية في المقام الأول، لا يمكن للنساء أن يخاطرن بحضور مباريات الأندية أو مشاهدة مواجهات الدوري من المدرجات، نحن الآن أمام فرصة ذهبية للاستمتاع بالقدوم إلى مدرجات المونديال، كما أن الأنشطة والفعالية خارج الملاعب أكثر متعة للعائلات والأطفال، بالطبع التجربة تبدو مختلفة كلياً الآن، كأس العالم بالنسبة للنساء والعائلات والأطفال ليس مجرد كرة قدم».