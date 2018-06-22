بيرو يبحث عن «البصمـة» قبل الرحيل !

موسكو (د ب أ)

انتظرمنتخب بيرو العودة إلى نهائيات كأس العالم طوال 36 عاماً، وعندما نجحت في التأهل، تبدد حلم تجاوز الدور الأول خلال خمسة أيام فقط، لكن المنتخب ترك بصمته بالفعل، ولا يزال يتطلع إلى كتابة نهاية مشرفة لمشاركته بمونديال 2018 المقام بروسيا. فقد خسر منتخب بيرو مباراته الأولى في المونديال أمام نظيره الدنماركي صفر/‏‏ 1، ثم خسر بالنتيجة نفسها أمام نظيره الفرنسي أمس الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، ليحسم خروج بيرو من الدور الأول للبطولة.

ورغم الهزيمة في المباراتين، نال منتخب بيرو إشادة على نطاق واسع بعد العروض القوية التي قدمها في الجانبين الدفاعي والهجومي، والتي كانت كفيلة بتغيير مصيره في المونديال لولا لم يحالفه التوفيق في ترجمة محاولاته إلى أهداف.

وذكر فيل كيرتروميليديس، الصحفي لدى التليفزيون الإسباني، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بيرو سددت 27 مرة خلال مباراتين... لكنها خرجت دون تسجيل هدف أو حصد نقطة».

كذلك ذكر آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن واحدا من أكثر المنتخبات إمتاعا في المونديال، ودع البطولة.