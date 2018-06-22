بيليه: كذبة بيضاء قادتني إلى المجد في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

ليس سهلاً أن تدعي جاهزيتك البدنية والفنية لخوض كأس العالم، بينما تعاني الإصابة.

هي كذبة كارثية في العرف الرياضي، وتشير إلى عدم تحمل المسؤولية، لكن ماذا إذا كان صاحب هذه الكذبة هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

هذا ما حدث مع النجم البرازيلي بيليه عندما خاض صراعاً شرساً للفوز بشرف تمثيل المنتخب البرازيلي في مونديال 58 بالسويد، إذ تنافس مع 66 لاعباً للانضمام إلى معسكر المنتخب ليتم اختياره ضمن القائمة النهائية التي ضمت 22 لاعباً، لكن ما أعقب ذلك كان صادماً بالنسبة للاعب، إذ تعرض للأصابة ليجد نفسه يكذب على المدرب فيسنتي فيولا، ويؤكد جاهزيته للسفر إلى السويد.

ويقول بيليه: «أخفيت عن المدرب إصابتي.