لوريس.. «الديك السابع»

يمتلك المنتخب الفرنسي العديد من العناصر المميزة في تشكيلة المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، ساهمت في قبادة الفريق إلى الدور الثاني، بعد الفوز على كل من أستراليا وبيرو، وبالرغم أن الأداء لم يرتق إلى مستوى التوقعات، إلا أن الكتيبة الفرنسية حققت المطلوب في الدور الأول، وهو جمع النقاط والتأهل التأهل، ويمتلك هذا الجيل من لاعبي فرنسا العديد من النجوم والمواهب الصاعدة، حيث يعتبر أحد أصغر المنتخبات في معدل الأعمار مع منتخب نيجيريا.

ومن أبرز عناصر الديوك الحارس المتألق هوجو لوريس الذي يعيش فترة رائعة من التألق، سواء على مستوى المنتخب الوطني، أو ناديه توتنهام الإنجليزي، وأصبح أحد اللاعبين القلائل الذين يخوضون مباراتهم الـ 100 مع المنتخب الوطني، بعد ختام المواجهة أمام بيرو في الجولة الثانية للمونديال، ويصبح اللاعب رقم 7 فقط الذي يكمل 100 مباراة، بعد ليليان تورام (142) وتيري هنري (123) وديساييه (116) و زيدان (108) وفييرا 107 وديشامب (103).

وجد المنتخب الفرنسي ضالته في لوريس، بعد اعتزال الحارس الأسطوري فابيان بارتيز، وعدم وجود المواهب القادرة على الدفاع عن عرين المنتخب الوطني، بعد عدة تجارب مع عدة حراس نجح لوريس في خطف الأنظار وتثبيت أقدامه وقفازه في هذا المركز المهم، ولم يأت تواجد لوريس في هذا المركز من فراغ، حيث تألق في كافة البطولات التي خاضها المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى التوهج الكبير في صفوف توتنهام الإنجليزي بالبريمرليج ليقف بجانب الحارس الإسباني ديفد دي خيا كأفضل الحراس في الدوري الإنجليزي بالسنوات الماضية، وساهم بشكل كبير في تواجد السبيرز في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، لوريس يمتلك الإمكانيات التي تضعه ضمن المكاسب الكبيرة التي يتباهى بها ديشامب في صفوف منتخب بلاده، بجانب المواهب الصاعدة، والتي خلق منها خليطاً مميزاً بين الشباب والخبرة.