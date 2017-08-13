طائرة عسكرية أميركية تهبط اضطرارياً في المنامة

المنامة (أ ف ب)

هبطت طائرة عسكرية أميركية اضطرارياً أمس في مطار البحرين الدولي، حيث نجح الطيار في القفز منها على المدرج بعد عطل أصاب المحرك، حسب ما أفاد متحدث باسم قوات البحرية الأميركية في المملكة. وقال الضابط وليام أوربان، الناطق باسم الأسطول البحري الخامس الذي يتخذ من البحرين مقراً له، إن الطائرة من طراز «إف/ ‏‏ايه 18اي»: «تعرضت لعطل في محركها وحاولت تغيير مسارها إلى قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين».

وأضاف: «مع عدم تمكنها من بلوغ قاعدة الشيخ عيسى، أجبر الطيار على الهبوط اضطرارياً في مطار البحرين الدولي. وبسبب العطل، لم يكن ممكنا إيقاف الطائرة على المدرج، فقفز منها الطيار فيما خرجت من المدرج». ولم يتعرض الطيار إلى أي أذى فيما لا تزال التحقيقات جارية. وأعلن الأسطول الخامس أنه «يقدم دعما لجهود إعادة فتح المدرج».