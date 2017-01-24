«محبوبة» تحلق بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

حلقت الفرس الرائعة «محبوبة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة (تحضيري) لمسافة 2200 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 110 آلاف درهم، والذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات السباق الثامن لمضمار نادي أبوظبي للفروسية الذي تضمن ستة أشواط، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 530 ألف درهم.

واجتمع للسباق التحضيري الذي أقيم في الشوط الرابع 12 خيلاً في سن خمس سنوات فما فوق، والتي كانت تطمح إلى حجز مقعد مبكر في السباق الرئيس بعد أسبوعين، وجاء السباق قوياً وحافلاً بالندية والإثارة، نسبة إلى مشاركة نخبة من الخيول من أكبر الإسطبلات في الدولة.

ولجم الفارس الأيرلندي تاج أوشي الفرس «محبوبة» في وسط الخيول، متحيناً الفرصة المناسبة لإطلاق العنان لها في السباق الطويل الذي كان يحتاج إلى تكتيك خاص يناسب المسافة البالغة 2200 متر.

وفي عمق المستقيم، تسللت «محبوبة» ببراعة من بين الصفوف، وانطلقت إلى الصدارة، وظلت متمسكة بها حتى خط النهاية، على الرغم من المحاولات المستميتة التي قام بها رفيق إسطبلها «أبو الأبيض» بقيادة جيرالد إفرانش، لتتفوق البطلة في نهاية الأمر بفارق طول.