المونديال في مثل هذا اليوم 23 يونيو.. الكاميرون في ربع النهائي



تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1990 حقق منتخب الكاميرون إنجازاً تاريخياً في تاريخ مشاركة المنتخبات الأفريقية ببطولات كأس العالم، عندما نجح في التأهل الى ربع نهائي البطولة كأول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، حيث حقق الفوز على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في مواجهة دور ال 16 من البطولة التي استضافتها إيطاليا، واجه المنتخب الكاميروني المنتخب الإنجليزي بعد ذلك وخرج بصعوبة بنتيجة 3-2، وفتح المنتخب الأفريقي بعد ذلك المجال لتواجد المنتخبات الأفريقية في هذا الدور بعد تأهل السنغال في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وغانا ايضاً في مونديال جنوب افريقيا.