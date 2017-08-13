الجيش يدمر 8 مخابئ للإرهابيين في سيناء



تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 القاهرة (وكالات) قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني تمكنت من تدمير 8 مخابئ للإرهابيين في سيناء ومخزن للوقود، كما تمكنت من ضبط أحد الإرهابيين أثناء قيامه بمراقبة تحركات القوات المسلحة. وإشار في بيانه، إلى اكتشاف وتدمير 8 مخابئ عثر بداخلها على مواد متفجرة وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى تدمير مخزن للوقود و7 أوكار تحوي مواد إعاشة وكمية من المستلزمات الطبية خاصة بالعناصر التكفيرية. وفي سياق آخر، تمكنت عناصر التأمين من ضبط عربة ربع نقل بداخلها كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر. وتواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ عملياتها للقضاء على بقية العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء.