مباحثات هاتفية بين الجبير ولافروف



تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 موسكو (وكالات) بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي عادل الجبير عبر الهاتف أمس تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض وسبل تسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر عقب المكالمة، إن الوزيرين بحثا المسائل ذات الأهمية بالنسبة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية المتبادلة، بما في ذلك جدول الاتصالات على مستويات مختلفة. وأجمع لافروف والجبير على أن «دفع العلاقات الشاملة إلى الأمام يصب في المصالح الطويلة الأمد للبلدين، ويخدم قضية ضمان السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي». واتفق الوزيران على مواصلة الحوار الموضوعي بشأن سبل تسوية الأزمات القائمة في المنطقة.