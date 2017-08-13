رئيس البرلمان العربي إلى العراق غداً

القاهرة (وام)

يبدأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي غداً زيارة للعراق على رأس وفد من البرلمان تستمر إلى 16 أغسطس الجاري تلبية لدعوة من الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي. وقال بيان للبرلمان العربي، إن السلمي سيلقي كلمة أمام مجلس النواب العراقي صباح 15 أغسطس يجدد فيها الإرادة الراسخة لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرص البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يعضد الموقف الرسمي العربي على المستويات كافة وفي كل المحافل الإقليمية والدولية.

وستركز زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له وفقاً للبيان على دعم جهود العراق في محاربة الإرهاب، وتأكيد العمق العربي للعراق، وضرورة عودته لممارسة دوره الطبيعي في العمل العربي المشترك خدمة لقضايا ومصالح الأمة العربية، وتعزيز وتمتين علاقة دولة العراق مع الدول العربية، ووقوف البرلمان العربي مع العراق في المحافظة على استقلالها وأمنها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، ورفض البرلمان العربي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لجمهورية العراق، ودعم مشروع المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي.