42 قتيلاً حصيلة تصادم القطارين في الإسكندرية

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري محافظة الإسكندرية إلى 42 قتيلاً فيما لا يزال 132 مصاباً في المستشفيات، وأشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 47 مصاباً من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم في الحادث الذي وقع أمس الأول الجمعة عندما أطاح قطار قادم من القاهرة بمؤخرة قطار متوقف كان في طريقه إلى محافظة بورسعيد، وأوضح المتحدث أن أغلب الحالات في المستشفيات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة فيما عدا 12 حالة في الرعاية المركزة، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع مستشفيات الإسكندرية.

وصباح أمس السبت تمكنت رافعتان كبيرتان عملتا طوال الليل من انتشال أربع عربات قطار من خط السكك الحديد المؤدي إلى مدينة الإسكندرية الذي تمت إعادة فتحه، وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل كلف الليلة قبل الماضية وزارة البترول وشركة المقاولين العرب (حكومية) توفير المعدّات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث وسرعة رفع العربات. . وقرر وزير النقل هشام عرفات إيقاف أربعة مسؤولين وموظفين في هيئة السكك الحديد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات .

وأمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق أمس بتشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عن تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية الساحلية ومقتل 42 راكبا وإصابة 133 آخرين. وجاء في بيان صدر أمس أن النائب العام أمر بتشكيل «لجنة سباعية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية على أن يضم للجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسفر». وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وتحديد مدى التزام قائدي القطارين والعاملين الآخرين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر. وتابع أن على اللجنة «تحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث».

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