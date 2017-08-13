الكويت: اعتقال 12 من أفراد «خلية العبدلي»

الكويت (وكالات)

أعلنت السلطات الكويتية أمس السبت أنها ألقت القبض على 12 شخصاً مدانين بالانتماء إلى «خلية العبدلي» الإرهابية المرتبطة بإيران و«حزب الله» اللبناني بعد أسابيع من البحث عنهم. وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي فجر أمس بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض في أماكن متفرقة من البلاد على 12 شخصاً من المحكومين المتوارين عن الأنظار فيما يسمى «خلية العبدلي» إنفاذاً لحكم محكمة التمييز. وقالت الوزارة، إن البحث عن المحكومين الآخرين وهما شخصان اثنان، مشيرةً إلى أنها ستصدر بياناً لاحقاً عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المقررة. وكانت وزارة الداخلية الكويتية نشرت الصور والأسماء الكاملة لـ15 كويتياً من المحكومين من «خلية العبدلي» التي ربطتها التحقيقات بـ«حزب الله» اللبناني، داعية من يمتلك معلومات عنهم إلى التقدم بها بعد تواريهم عن الأنظار إثر الأحكام الصادرة بحقهم. وتعود فصول قضية خلية العبدلي، المتهم فيها 26 شخصاً، إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «التخابر مع إيران و(حزب الله)، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت».

وفي يونيو، أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكما بالسجن المؤبد على «العقل المدبر لخلية العبدلي» بتهمة «التخابر» مع إيران وحزب الله اللبناني، وسجن عشرين متهما بين خمس و15 سنة. وأدينت الخلية بالتخطيط لشن هجمات في الدولة. وقدمت الكويت احتجاجاً رسمياً إلى لبنان يتعلق باتهامها «حزب الله» بتدريب عناصر «خلية العبدلي». وطردت الكويت الشهر الماضي 15 دبلوماسياً إيرانياً بعد تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر الخلية فيما تنفي طهران صلتها بالمجموعة.