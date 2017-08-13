ولد الشيخ يصل إلى طهران

طهران (وكالات)

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيح أحمد أمس، كلاً من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري، وذلك في العاصمة الإيرانية طهران التي وصلها أمس بهدف بحث تطورات الأزمة اليمنية.

وكان ولد الشيخ زار الأسبوع الماضي سلطنة عمان، واجتمع بوزير خارجيتها يوسف بن علوي وبحث الأوضاع في اليمن. ووصف زيارته لهذا البلد بالإيجابية للغاية، موضحاً أن بن علوي أكد ضرورة إنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن ودعم الجهود الرامية لإرساء السلام في هذا البلد، كما ورد في حسابه الشخصي على موقع «تويتر». يذكر أن إيران تقدم جميع أنواع الدعم لميليشيات الحوثي الطائفية التي انقلبت على السلطات الشرعية في اليمن وسيطرت على العاصمة صنعاء ومدن أخرى.