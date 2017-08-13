الميليشيات تفتح مراكز صيفية لاستقطاب الأطفال للجبهات



تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 عدن (الاتحاد) تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية عمليات تجنيد الشباب والأطفال في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم والزج بهم في جبهات القتال عقب الخسائر الفادحة التي تكبدوها على يد قوات الجيش الوطني والتحالف العربي. واستغلت الميليشيات فترة إجازة طلاب المدارس وشرعت بفتح عدد من المراكز الصيفة واستغلالها من أجل التغرير بالطلاب وبث أفكار طائفية ومناطقية ودفعهم إلى الانخراط في صفوف الجبهات. وأوضحت مصادر في وزارة التربية في صنعاء أن الميلشيات المسيطرة على الوزارة استغلت الإجازة الصيفة من أجل فتح مراكز صيفة تخدم أجندتهم الإجرامية في استقطاب الأطفال والشباب وإرسالهم للجبهات، مشيراً إلى أن هناك مخطط يجري تنفيذه عبر مكاتب التربية واستغلال المدارس في تنفيذ هذه المراكز الصيفة بما لا يفيد الطلاب.