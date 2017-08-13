563 قتيلاً في مديرية «الصلو» خلال عام



تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 صنعاء (د ب أ) أفاد تقرير يمني بسقوط 563 قتيلا في اشتباكات اندلعت منذ نحو عام في مديرية «الصلو» جنوبي محافظة تعز. وقال موقع «26 سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، في تقرير نشره أمس إنه «خلال عام منذ بدء الاشتباكات في مديرية الصلو بمحافظة تعز، قتل 63 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مع جرح 239 آخرين». وأضاف التقرير أن «المليشيا الانقلابية فقدت أكثر من 500 مقاتل لقوا حتفهم على أيدي الجيش الوطني بينهم أكثر من 20 من القادة الميدانيين وضباط في الحرس الجمهوري الموالين لصالح، ينتمون إلى محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب». وأوضح التقرير أن «عشرات الأطفال من صغار السن قتلوا أيضا في هذه المديرية خلال الفترة نفسها، بعد أن تم استقطابهم من قبل الحوثيين وقوات صالح للقتال معهم في الجبهة ذاتها». وحول جرحى الحوثيين وحلفائهم في جبهة الصلو خلال الفترة ذاتها، أشار التقرير إلى إصابة نحو ألف مقاتل بينهم قيادات ميدانية. وتبلغ مساحة مديرية الصلو قرابة 90 كيلو مترا مربعا، وتتكون إدارياً من 11 منطقة، تقع 9 منها تحت سيطرة قوات الشرعية، في حين لا تزال منطقتي الشرف والضباء بأكملها تحت الحوثيين وحلفائهم.