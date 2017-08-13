«الهلال»: قافلة إغاثية لأهالي «ردفان» في حضرموت

حضرموت (وام)

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، قافلة مساعدات غذائية إلى منطقة «ردفان» بميفع والتي يعاني أهلها تفشي مرض الكوليرا، وذلك في إطار التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وعبّر الأهالي عن سعادتهم الغامرة بهذه المساعدات، مشيدين بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية في اليمن، هيئة الهلال الأحمر الإماراتية. وأكد نائب فريق الهلال أحمد النيادي أن «الهيئة» مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية على أهالي المحافظة انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مد يد العون والمساعدة لأبناء محافظة حضرموت كافة لسد الفجوة الغذائية التي تشهدها المحافظة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، لافتاً إلى حرص الهيئة على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين خاصة المرضى منهم. كما أعرب المسؤولون بالمديرية عن تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية وفريق عملها الموجود على الأرض، والذي يبذل جهوداً مقدرة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.