«التحالف» يحبط هجومين إرهابيين للانقلابيين على المخا ومينائها

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)
اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي في مديرية المخا غربي تعز، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الانقلابية باتجاه المدينة، في حين تمكنت من تفجير زورق مفخخ قبالة سواحل الميناء، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في تعز عملية ملاحقة ومداهمة لأوكار العناصر الإرهابية التي تقف خلف عمليات اغتيال أفراد الجيش.
وقال مصدر عسكري يمني إن المليشيا الانقلابية أطلقت من مواقع تمركزها في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، صاروخا باليستياً باتجاه مدينة المخا الساحلية. وبحسب المصدر، فإن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ في سماء المدينة، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في مديرية موزع المجاورة.
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إلى ذلك، تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني من جهة والمليشيات الانقلابية من جهة أخرى غرب تعز، وسط تضييق الخناق على المليشيا في مفرق «شرعب» غرب المدينة. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن المواجهات مستمرة في وادي حذران ومحيط مصنع السمن والصابون والقرى القريبة من منطقة مدارات وتبة الضنين ونقطة الهنجر، مشيراً إلى أن المليشيا الانقلابية قامت بزراعة شبكات الألغام بشكل واسع في محاولة لإعاقة تقدم الجيش الوطني نحو مفرق شرعب وقطع خطوط الإمداد بين الجبهة الشرقية والغربية. وأضاف المصدر «أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، ولم يعد أمامها إلا الاحتماء وراء الألغام»، مؤكداً أن العملية لن تتوقف إلا بتحرير الجبهة الغربية وربط تعز بميناء المخا وفك الحصار بشكل شبه كلي عن المدينة.
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