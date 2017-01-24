أسامة أحمد (أبوظبي)

تتجه أنظار الأولمبياد الخاص في جميع أنحاء العالم نحو أبوظبي، العاصمة العالمية لرياضة الإعاقة الذهنية والتي تستضيف النسخة الجديدة للألعاب العالمية الصيفية 2019 «الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بعد فوز ملفها بالإجماع، والذي يعد مفخرة للخليج والعرب، وهو ثمرة دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات المرموقة في الأولمبياد الخاص الدولي وخصوصاً أن استضافة أبوظبي للألعاب العالمية في منطقتنا الخليجية والعربية ستحدث نقلة نوعية في الأولمبياد الخاص بالمنطقة وستعود بالعديد من المكاسب على جميع منتسبي الإعاقة الذهنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر «ألعاب أبوظبي» الحدث الرياضي الأكبر على المستوى العالمي في عام 2019 كما يضم الأولمبياد الخاص العدد الأكبر من الألعاب والذي يحمل جانباً إنسانياً مهماً في ظل الاهتمام الكبير بقضايا الإعاقة بشكل عام ولا سيما الذهنية وخصوصاً أن هذه التظاهرة تعزز مكانة العاصمة ليس على المستوى الرياضي فحسب بل على الصعيد الإنساني في المقام الأول.

يشارك في الحدث أكثر من 7 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 170 دولة، وسيكون لاستضافة أبوظبي التأثير الكبير لحركة الأولمبياد الخاص في المستويين العالمي والشرق أوسطي وخصوصاً أن موقع العاصمة يمنحها الفرصة من أجل الانطلاق بحركة الأولمبياد الخاص إلى المناطق المحيطة والقضاء على أي معوقات تحول دون التوافق العالمي والاهتمام بالحركة الأولمبية لأصحاب الإعاقة الذهنية لأن الحدث يضم عدداً كبيراً من اللاعبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأت أبوظبي التحضيرات لهذه التظاهرة العالمية وخصوصاً أن النسخة 15 موعودة بالعديد من المبادرات والمفاجآت التي تؤكد مكانة الإمارات المرموقة والمتميزة في خريطة الأولمبياد الخاص الدولي من أجل تقديم نسخة مثالية للألعاب العالمية الصيفية 2019 تظل عالقة بأذهان الجميع.

وتدشن اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص مؤتمراتها الصحفية اليوم في صالة أيبيك أرينا لكشف التفاصيل الخاصة باستضافة العاصمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019. ويتحدث في المؤتمر معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في إمارة أبوظبي والدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماجد العصيمي عضو اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي إلى جانب عدد من السفراء الدوليين للأولمبياد الخاص منهم سام بيركينز أسطورة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين وميشيل كوان بطلة العالم للتزلج على الجليد ودونا ديفارونا الحائزة ذهبية الأولمبياد.