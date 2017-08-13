«أبوظبي للإسكان»: عقود «صيانة ميسرة» لمساكن المواطنين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن توافر عقود صيانة وقائية بدفعات ميسرة لمساكن المواطنين من المجمعات السكنية في مشاريع «وطني» و«الفلاح» بأبوظبي و«جبل حفيت» و«عين الفايضة» بمدينة العين، تشمل باقات متنوعة لجميع أعمال الصيانة يتم توفيرها عن طريق شركة «خدمة»، مشيرة إلى أن هذه العقود تأتي في إطار سعيها المستمر لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال المهندس عبدالله المحيربي رئيس قسم صيانة المساكن الحكومية بـ«الهيئة» لـ«الاتحاد»: «إن الاتفاقية المبرمة ما بين هيئة أبوظبي للإسكان وشركة (خدمة) تأتي تأكيداً لسعيهما لتطبيق معايير الاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي وتخفيض تكاليف الصيانة وتوفير وسائل الراحة للمواطنين على الأجلين القصير والطويل». وأضاف أن الباقات المتوافرة لمجمعي «وطني» و«الفلاح» في أبوظبي، تشمل خدمات الصيانة الوقائية لأنظمة التكييف والتهوية والصيانة الوقائية لنظام الكهرباء مرتين كل عام، وتبلغ تكلفتها 7000 درهم للمساكن ذات الثلاث غرف، و7500 درهم للأربع غرف، و8000 درهم للخمس غرف، شاملة قطع الغيار، إضافة لخيارات أخرى يمكن تحديدها في العقد المبرم بين المواطن والشركة.

وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة لمجمعي «جبل حفيت» و«العين الفايضة»، تشتمل على باقة صيانة لا تشمل قطع الغيار، بتكلفة سنوية 4300 درهم للمساكن المكونة من أربع غرف و5300 درهم للمكونة من خمس غرف، وباقة أخرى شاملة قطع الغيار بتكلفة 7200 درهم للمساكن المكونة من أربع غرف و7800 درهم للمكونة من خمس غرف. علماً بأن الباقات كافة توفر الصيانة المطلوبة مرتين في العام لكل من أنظمة التكييف والتهوية ونظام الكهرباء ونظام شبكة المياه والصرف الصحي والصيانة وباب المرآب، ومرة واحدة في السنة لمكافحة الحشرات، وتنظيف خزان المياه.

ولفت الى أن عقد الصيانة يتضمن الاستجابة للمكالمات الطارئة والمكالمات التفاعلية كافة، بحيث يشمل كلفة العمالة للخدمات ضمن عقد الصيانة، والاستجابة غير المحدودة لمكالمات الطوارئ وخدمات الصيانة الروتينية التصحيحية (24/&rlm&rlm&rlm7 خدمة عملاء). وأوضح أن هناك بعض الاستثناءات غير المشمولة في الباقات، والتي تتوافر عند الطلب فقط وبسعر منفصل، وتشمل التغيير الكامل لأنظمة التكييف والمضخات وأعمال العزل وإصلاح التشققات الإنشائية، وأعمال الصيانة المدنية، والطلاء الكامل وأعمال النجارة الرئيسة، علاوة على أعمال الصيانة فيما يتعلق بأي تعديلات رئيسة تم القيام بها في المسكن، وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية، ويتم إصدار قائمة بالمشاكل والأعطال الموجودة في المسكن قبل توقيع العقد، وتقديم عرض أسعار منفصل ، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الحرفية، والتدبير المنزلي والتنظيف العميق، والزراعة التجميلية، وأحواض السباحة وغيرها.

وأكد المحيربي أن «الهيئة» تستهدف بناء مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة ومستدامة، والتأكد من أن جميع مشاريع الإسكان قد تم تخطيطها وتصميمها وتنفيذها وفق أعلى المعايير للوصول إلى قطاع إسكان مستدام وشفاف ومحكوم بتشريعات وافية (اجتماعياً، بيئياً، مالياً، واقتصادياً).