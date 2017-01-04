كازاخستان تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)







تستضيف «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، في أبوظبي يناير الجاري، وفداً رفيع المستوى من اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو أستانا 2017»، ويضم الوفد مجموعة من كبار الشخصيات ورئيس جمهورية كازاخستان.



وخلال فعاليات اليوم الأول «للقمة العالمية لطاقة المستقبل» الذي ينطلق في 16 يناير ويمتد لفترة أربعة أيام، يتواجد نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان، ضمن جناح اللجنة الرسمي في القمة العالمية، ويرأس اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو أستانا 2017 التي تضم نخبة من الشخصيات المرموقة ومنهم أخمدياف ياسيموف، الوزير الكازاخستاني ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية أستانا لمعرض إكسبو 2017، ورابيل زوشيباييف، النائب الأول لوزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان ومفوض معرض إكسبو أستانا 2017. ويقوم الوفد برفد دولة الإمارات بنتائج تجربة كازاخستان لدى استضافتها معرض إكسبو أستانا 2017، الذي يسلط الضوء حول تدابير الاستدامة في العاصمة الكازاخستانية، بما في ذلك الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوطين القوى العاملة. كما تنظم اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو أستانا 2017» حلقة نقاش تنطلق في اليوم الثالث من فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، وتتناول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، والفرص المتاحة لاستضافة معرض إكسبو، وكيفية مساعدة الدول والوصول بها إلى مفهوم الاستدامة. وتشغل تجربة وخبرات اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو أستانا 2017 أهمية لدى الخبراء والعاملين في دولة الإمارات، وذلك في ضوء استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، الذي يجسد شعاره وموضوعاته الفرعية الثلاثة الفرص والتنقل والاستدامة. ويقدم معرض «إكسبو أستانا 2017» أفكاراً ورؤى جديدة حول «الطاقة المستقبلية»، وسترتكز مناقشات اللجنة المنظمة على كيفية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات. وبما أن أهداف جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات متماثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي المستدام في إطار التحضير للمستقبل بعيداً عن الاعتماد على المواد النفطية، لذا يعد تبادل تجارب وخبرات البلدين في هذا القطاع ضرورة ملحة للوصول إلى الأهداف المرجوة. كما تنطلق جولة الوفد الكازاخستاني يوم 16 يناير ضمن جناح معرض «إكسبو أستانا»2017 في القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومن المتوقع أن يستقطب الجناح أعداداً كبيرة من الزوار ووسائل الإعلام، إذ يقدم كل من نزار باييف وأخمدياف ياسيموف محاضرة تتناول الأسس التعليمية من مشاريع الطاقة المستدامة في البلدان.

وقبل ساعات من بدء الحدث ينطلق حفل استقبال خاص باللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو أستانا 2017». وسيقدم خلال الحفل مارت أمروف، مدير المحتوى ومنظم الحدث في الشركة الوطنية «إكسبو أستانا 2017»، لمحة عن مجموعة من مشاريع الطاقة المستدامة التي سيتم عرضها في إكسبو. يذكر أن الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض الذي يقع مقره في باريس اختارت مدينة أستانا لاستضافة معرض إكسبو 2017 بعدما حظيت العاصمة الكازاخستانية بأغلبية ساحقة من الأصوات، وسط مشاركة 156 دولة. وقد اختارت كازاخستان شعار «الطاقة المستقبلية»، لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حلول الطاقة المستدامة لتلبية الطلب العالمي. وسوف تعرض أستانا على الساحة العالمية التطورات في قطاع الطاقة وتسلط الضوء على نهج الدول نحو مستقبل متنوع ومستدام.