نهاية الانقلاب تبدأ من الحديدة

علي سالم (عدن)

تتطلع الأنظار إلى معركة الحديدة التي تقترب من الحسم يوماً بعد يوم، فتحرير الحديدة من الحوثيين، إشارة كبيرة لسقوط الانقلاب وقرب معركة صنعاء، فالمدينة التي نهب الحوثيون المساعدات الإنسانية الموجهة لها، ينتظر أهلها طرد الحوثي منها، وقطع شريان التهريب الذي يغذي المتمردين بالسلاح والمال، ومع الضربات القوية التي توجهها قوات التحالف، وسرعة وتيرة المعارك، يعرض المتمردون على المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيت، التضحية بميناء الحديدة الاستراتيجي، مقابل بقائهم في بقية مناطق المحافظة، وعدم اقتحامها من قبل المقاومة الوطنية، وبمشاركة وإسناد القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

وبدأت معركة استعادة ميناء الحديدة منتصف مايو الماضي، الذي سيطرت عليه ميليشيات الانقلاب في عام 2015، واعتمدت عليه الميليشيات في حربها على الشعب اليمني، ليتحول إلى ميناء لوجستي لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الانقلابيين يجنون 72 مليون دولار سنوياً كعائدات من الجمارك والضرائب على الواردات عبر ميناء الحديدة، وهو ما يصب في خزائن الحوثي وإيران، في الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون من الإتاوات والجباية الحوثية والتبرعات الإجبارية لتمويل الحرب.

يعد ميناء الحديدة ثاني أهم ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وثاني أكبر الموانئ على البحر الأحمر بعد ميناء جدة السعودي، وتكمن أهمية استعادته من ميليشيا الانقلاب باعتباره آخر الموانئ المتبقية بأيديهم، بعد تلقيهم ضربات موجعة في معارك سابقة وخسارتهم ميناءي المخا وميدي الاستراتيجيين، وهو ما سيؤدي إلى قطع الطريق عليهم إلى بقية المحافظات الساحلية في الشمال، بعد أن فقدوا السيطرة على ميناء عدن منتصف يوليو 2015م.

ووفقاً لمراقبين، فإن معركة ميناء الحديدة هي بمثابة ضرب للعمود الفقري للانقلابيين الذين يعيشون أيامهم الأخيرة في الحديدة بعد تضييق الخناق عليهم في كل الاتجاهات، لأنه مصدر أساس في تمويلهم، وخسارته تعني مؤشراً خطيراً على هزيمتهم في بقية المعارك الأخرى.