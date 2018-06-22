«إيرباص» تهدد بسحب استثماراتها من بريطانيا بعد «بريكست»

لندن (د ب أ)

حذرت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات من أنها تدرس سحب استثماراتها من بريطانيا؛ بسبب مخاوف من أن تترك لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي مناسب مع بروكسل.

وحذرت الشركة في وثيقة حول «تقييم المخاطر» جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، من أنه في حالة خروج بريطانيا في مارس المقبل من السوق الأوروبية المشتركة واتحاد الجمارك دون اتفاق، من المحتمل أن يتضرر إنتاج إيرباص «بشدة بسبب توقف تدفق قطع الغيار»، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على صلاحية الطائرات للطيران.

وقالت شركة إيرباص التي توظف 14 ألف شخص في 25 موقعا في بريطانيا وتدعم 100 ألف شخص آخرين عبر سلسلة توريداتها، إن أي خلل ناتج عن «عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» من المرجح أن يكون له تأثير سلبي يقدر بمليارات الدولارات.

وأضافت الشركة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بلا اتفاق» «سوف يجبر إيرباص على إعادة النظر في وجودها في البلاد وكذلك استثماراتها واعتمادها على المملكة المتحدة بصورة عامة»، وفقاً للوثيقة. وحذرت من أن «هذه النتيجة السلبية للغاية بالنسبة لإيرباص ستكون كارثية».

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 29 مارس 2019.