نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو

بروكسل (د ب أ)
أظهرت بيانات مؤسسة (أي.إتش.إس ماركيت) للدراسات الاقتصادية أمس، نمو القطاع الخاص بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بوتيرة تفوق التوقعات.
وارتفع مؤشر الناتج المركب بشكل غير متوقع من 54.1 نقطة في مايو إلى 54.8 نقطة الشهر الجاري، فيما كانت التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر إلى 53.9 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات من 53.8 نقطة في مايو إلى 55 نقطة في يونيو. وكان الخبراء يتوقعون أن يظل المؤشر ثابتاً بدون تغيير عند 53.8 نقطة. كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعة في منطقة اليورو من 55.5 نقطة في مايو إلى 55 نقطة الشهر الجاري، وكانت القراءة المتوقعة للمؤشر هي 55 نقطة.
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وارتفع مؤشر الناتج المركب من 53.4 نقطة في مايو إلى 54.2 نقطة في يونيو الجاري.