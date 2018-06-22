نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو

بروكسل (د ب أ)

أظهرت بيانات مؤسسة (أي.إتش.إس ماركيت) للدراسات الاقتصادية أمس، نمو القطاع الخاص بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بوتيرة تفوق التوقعات.

وارتفع مؤشر الناتج المركب بشكل غير متوقع من 54.1 نقطة في مايو إلى 54.8 نقطة الشهر الجاري، فيما كانت التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر إلى 53.9 نقطة.

وتمثل قراءة المؤشر الشهر الجاري ثاني أدنى معدل نمو خلال الشهور الـ17 الماضية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات من 53.8 نقطة في مايو إلى 55 نقطة في يونيو. وكان الخبراء يتوقعون أن يظل المؤشر ثابتاً بدون تغيير عند 53.8 نقطة. كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعة في منطقة اليورو من 55.5 نقطة في مايو إلى 55 نقطة الشهر الجاري، وكانت القراءة المتوقعة للمؤشر هي 55 نقطة.

كما كشفت البيانات تحسن نمو القطاع الخاص في ألمانيا خلال الشهر الجاري، مدفوعاً بقوة أداء قطاع الخدمات.

وارتفع مؤشر الناتج المركب من 53.4 نقطة في مايو إلى 54.2 نقطة في يونيو الجاري.