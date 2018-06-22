سياحة العطلات تستحوذ على نصف حجوزات فنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

استحوذت سياحة الترفيه والعطلات على نصف إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والحوافز بلغت 38%، منها 30% لسياحة الأعمال، و8% لسياحة المؤتمرات والحوافز وباقي النسبة توزعت بين التسوق وأغراض أخرى.

وفيما يتعلق بشهر أبريل، فاستحوذت سياحة الترفيه والإجازات على النصيب الأسد أيضا من إجمالي النزلاء بواقع 53%، في حين بلغت نسبة سياحة الأعمال والمؤتمرات والحوافز 36%.

وسجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً بلغ قدره 7.3% في عدد نزلائها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 ليصل إلى 1.7 مليون نزيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.