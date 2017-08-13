أستاذة جامعية تؤلف أغنية في حب دبي

دبي (الاتحاد)

ألفت الدكتورة فرانزيسكا أبريتش، بروفيسور في الاتصالات والدراسات الإعلامية في الجامعة الكندية في دبي، أغنية «احتفلي يا دبي» تكريماً للمدينة التي تعدها وطناً لها منذ سنوات.. وقد سجل الأغنية الفنان ديكلان أوسوليفان، المعروف باسم «باديمان»، وهو الفنان الأيرلندي الأول في الشرق الأوسط. وقالت أبريتش: «هذه الأغنية في حب دبي، فالكثير من الناس يأتون إلى دبي ويكتشفون أساليب حياة جديدة وفرصاً وابتكارات مذهلة.. إنها «حلم دبي»، فهي مدينة عظيمة برؤية سامية، تجذب الناس من جميع أنحاء العالم بحثاً عن مستقبل جديد». وأضافت: «منحتني دبي وطناً بعد سفر طال لسنوات عديدة، وقدمت إليَّ العديد من الفرص، وفتحت أمامي الأبواب التي استحال فتحها في أي بلد آخر»، مشيرة إلى أن المستحيل قد يصبح ممكناً في دبي، لأنه المكان المناسب للأشخاص الحالمين والمفكرين».

وعن نصيحتها لأي شخص يفكر في العيش والعمل في دبي، قالت: «اتخذ قرارك فحسب، احترم التقاليد وحقق أحلامك، استكشف عالماً جديداً وفرصاً جديدة، وتذكر أن هذا هو المكان الذي يلتقي فيه الإبداع والمستقبل».